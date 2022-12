Pandemie im Oberbergischen Kreis Zahl der Coronafälle ist zurückgegangen

(s-g) Die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist in Radevormwald und in Hückeswagen in der vergangenen Woche deutlich gesunken. In Radevormwald waren am Dienstag noch 30 Betroffene gemeldet, eine Woche zuvor waren es 65 Personen gewesen. In Hückeswagen ging die Zahl von 54 Fällen auf 19 Fälle zurück. Auch in Wipperfürth sank in der vergangenen Woche die Zahl der positiv Getesteten, von 43 auf 28 Personen.