Bläser verbreiten Vorweihnachtsstimmung Beeindruckendes Adventskonzert in der Schloss-Stadt Hückeswagen

Der musikalische Leiter ging am Ende des Konzerts auf die vielen negativen Entwicklungen in der Welt ein, machte den Menschen aber auch Mut. „Bleiben Sie gesund und behütet. Es wird hoffentlich alles wieder gut werden.“ Um diesen Wunsch für die Zukunft noch zu unterstreichen, stimmten die Musiker beider Vereine gemeinsam das Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ an. Es war, vor der vom Publikum geforderten Zugabe, ein würdiger Abschluss eines beeindruckenden Adventskonzerts, von dem auch Zuschauerin Ursula Wegerhoff begeistert war. „Man konnte ein bisschen runterkommen und besinnlich werden“, sagte die Hückeswagenerin. Die gute Akustik und Atmosphäre in der abgedunkelten Pauluskirche verstärkten dieses Gefühl noch zusätzlich.