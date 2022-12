Hückeswagener Hans Jürgen Pauck feiert einen runden Geburtstag Letzter Stadtdirektor wird 90 Jahre

So spaßig wie an Karneval waren die Themen in der Verwaltung nur selten. Nach seiner Wahl zum Stadtdirektor im Dezember 1978 und der offiziellen Einführung in sein Amt durch die ehemalige Bürgermeisterin Agnes Biciste im Februar 1979 hatte Pauck die Verantwortung für eine hoch verschuldete Kommune übernommen und das Versprechen einer finanziellen Konsolidierung gegeben. Tatsächlich hatte es die Stadt aus dem Ausgleichsstock herausgeschafft, „das rettende Ufer haben wir aber noch lange nicht erreicht“, sagte Pauck bei seiner Wiederwahl 1990. Schon damals zählte Sparen zu den obersten Geboten in der Stadtplanung, nicht allein wegen der permanent steigenden Kreisumlage von drei Millionen Mark (1978) auf neun Millionen (1990). Und obwohl Mathematik in seiner Schulzeit nicht zu seinen besten Fächern zählte, wie Pauck beim offiziellen Empfang zu seinem 60. Geburtstag im Heimatmuseum preisgegeben hatte, und trotz der klammen Stadtkassen, konnten einige große Projekte in Hückeswagen realisiert werden, wie der Bau des Sportzentrums im Brunsbachtal.