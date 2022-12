Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Gitarristin und Tenor sorgen für Ruhe in der Adventszeit

Kennengelernt haben sich Martina Angenendt und Marcel Oleniecki während ihres Studiums 2016 an der Hochschule für Musik und Tanz Köln am Standort Aachen. Dort finden in der Adventszeit regelmäßig zahlreiche Konzerte statt, in denen beide zusammen immer mit viel Freude und Engagement aufgetreten sind und an denen sie auch weiterhin gerne mitwirken. Aus dem Spaß am und beim gemeinsamen Musizieren entstand im Zuge der Aufführung von „White Christmas“ während eines solchen Konzertabends der Gedanke, die Zusammenarbeit zu vertiefen und die Idee, eine CD mit Weihnachtsliedern aufzunehmen. Dieses Herzensprojekt konnte 2020 verwirklicht werden und die beiden Künstler möchten ihren Spaß an der Produktion nun gerne mit dem Publikum teilen.