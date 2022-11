Ratheimer Tollitäten proklamiert : Kleine Präsente für die jecken Untertanen

Mit der Formation Crossed Swords Pipes and Drums zogen Dominik I. und Sylvia II. zur Proklamation in die Ratheimer Mehrzweckhalle ein. Foto: Ruth Klapproth

Ratheim Weiße Rosen für die Damen, Naschereien für närrische Ratheimer. Bei seiner Proklamation kündigte Prinz Dominik I. ungewöhnliche Maßnahmen an, die allerdings nicht ganz ernst gemeint waren.

(dg) Die festlich geschmückte Halle in grünes Licht getaucht, dazu die schottischen Dudelsack-Klänge der 19-köpfigen Formation Crossed Swords and Drums, die stilecht im karierten Kilt auf die Bühne zog und neulich erst in der Berliner Max-Schmeling-Halle sowie in Edinburgh bei der weltweit größten militärischen Musikshow umjubelt wurde: Diesen Gänsehaut-Moment wird Ratheims neuer Narrenherrscher wohl nie vergessen. Zusammen mit seiner Prinzessin Sylvia und Söhnchen Jannik als Kinder-Page zog der Polizeibeamte in den voll besetzten Narrentempel ein. Und das dauerte erst mal ganz schön lange. Denn die schmucken Tollitäten der RKG All onger eene Hoot hatten zahlreiche kleine Präsente für ihre jecken Untertanen mitgebracht – weiße Rosen für die Damen, Naschereien für närrische Ratheimer.