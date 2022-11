Mobilitätskonzept der Zechenstadt : „Hückelhoven ist gut gerüstet für die Zukunft“

Hückelhoven Zum Anfang des kommenden Jahres soll das Nahmobilitätskonzept in der Zechenstadt Hückelhoven stehen. So sieht der Zwischenstand aus.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität der Stadt Hückelhoven hat Norbert Schläger von eben jener Agentur einen Zwischenbericht zu dem Nahmobilitätskonzept vorgestellt. Dieses fuße auf fünf Säulen, berichtet Schläger: Radverkehr, Fußverkehr, Service, Kommunikation und der Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS).

Beim Fußverkehr, so führte Schläger aus, sei es zukünftig wichtig, nicht nur auf Barrierefreiheit zu achten. Die letzten Sommer hätten gezeigt, dass auch Schatten und Wasserspender zu wichtigen Faktoren werden, gerade für ältere Menschen. Bei der Umfrage über den Wegedetektiv seien 80 Meldungen zu Fußwegen eingegangen. An einigen Stellen seien die Wege in schlechtem Zustand, es sei eine Gefahrenstelle oder auch zu eng. Es gehe nun darum, eine komfortable und sichere Achse für den Fußverkehr in Hückelhoven zu realisieren.

Zur Säule der Kommunikation gehören für Norbert Schläger mehrere Punkte. So sei es gut, dass die Stadt an Veranstaltungen wie dem Stadtradeln schon mehrfach teilgenommen habe. Doch auch Pressearbeit und die Kommunikation auf den verschiedenen Kanälen in den sozialen Medien gehören dazu und sollten regelmäßig bedient werden. Die letzte Säule betrifft die kürzlich auf den Weg gebrachte Mitgliedschaft in der AGFS. Durch die Mitgliedschaft in der AGFS hat die Stadt Hückelhoven nun Zugang zu einem exklusiven Städtenetzwerk. Hier stehen neue Möglichkeiten der Weiterbildung und Vernetzung zur Verfügung.