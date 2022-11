Blaulichtticker im Erkelenzer Land: BMW in Ratheim gestohlen​

Erkelenzer Land Diebe haben im Erkelenzer Land kräftig zugeschlagen. Neben gestohlenen E-Bikes und einem Auto gab es zahlreiche Einbrüche in Erkelenz und Hückelhoven.

Einbruch in Garage In der gleichen Nacht drangen Diebe in die Garage eines Einfamilienhauses auf der Ratheimer Schadestraße ein. Sie öffneten das Tor gewaltsam und erbeuteten zwei E-Bikes der Marke Batavus. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Einbrecher in Erkelenz und Hilfarth In der Nacht zu Freitag sind in Erkelenz Täter in ein Haus am Ahornweg eingestiegen. Ob etwas fehlt, war zunächst unklar. Am Mittwoch gelangten Diebe tagsüber in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Burgstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Auch in Hilfarth schlugen Einbrecher zu: Sie stiegen zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag in ein Haus auf der Kleiststraße ein. Es ist nicht klar, ob sie etwas erbeutet haben.