Ratheimer Ratlosigkeit : VC verliert weiter – und weiß nicht warum

Volleyball-Oberliga Der VC Ratheim verliert und verliert: Auch gegen den Würselener SV gab es für den Volleyball-Oberligisten nichts zu holen. Die Verantwortlichen des Tabellenletzten sind ratlos, doch langsam müssen Punkte her.

Die Frustration wächst immer weiter an. Der VC Ratheim musste beim Spiel gegen den Würselener SV wieder eine deutliche Niederlage einstecken: Mit 0:3 bleiben die Oberliga-Volleyballer in ihrer Serie an Misserfolgen hängen und werden mit einem Punkt auf dem Konto den letzten Tabellenplatz nicht los.