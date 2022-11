Mineralienbörse in Hückelhoven​: Steine mit Geoden-Knacker öffnen​

Hückelhoven Die 25. Börse der Mineralien- und Bergbaufreunde zeigte viele funkelnde Exponate. Nach der anhaltenden Pandemie will der Verein wieder an alte Zeiten anknüpfen. Der Termin für 2023 steht schon fest.

Eintauchen in die glitzernde Welt der Mineralien, Erinnerungen an längst vergangene Zeiten wach werden lassen, als der Kohlehobel bei Sophia-Jacoba noch nicht stillstand: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hatten die Mineralien- und Bergbaufreunde wieder zu ihrer Börse eingeladen. In der Mehrzweckhalle am Gymnasium wurde die beliebte Veranstaltung einmal mehr zum großen Stelldichein der Sammler oder Besucher, die schon jetzt auf der Suche waren nach passenden Weihnachtsgeschenken.