Karneval in Rheinberg : Borther Jecken starten mit einer Party in die Session

Prinz Karl I. (M.), Chantal Feldkamp und Jürgen van Haren. Foto: 1. KG Rot-Weiß Borth

Borth Traditionsgemäß startet die 1. KG Rot-Weiß Borth immer früh in die Karnevalszeit. So wird es auch in diesem Jahr sein. Die Borther feiern am Samstag, 5. November, ab 18.11 Uhr, ihren Sessionsauftakt – erstmals in einem Festzelt an der Wallacher Straße.

Im Mittelpunkt steht die Proklamation von Prinz Karl I. (Baumann), dem „Ackernden“, der seinen Beinamen sicherlich nicht umsonst trägt: Der oberste Jeck der Borther ist nicht nur Landwirt, sondern ist auch sonst auf vielen Feldern tätig. Der Tollität stehen seine Adjutanten Chantal Feldkamp und Jürgen van Haren zur Seite. Auch die neue Kinderprinzessin Collien Becker wird im Rahmen der Sessionseröffnung proklamiert.

Bis 20 Uhr werden die Borther Tanzgarden und die Solomariechen dem Publikum erstmals ihre Tänze vorstellen. Anschließend steht beim Start in die närrische Session eine weitere Neuerung an: Die Prinzenproklamation ist erstmalig auch eine Karnevalsparty. Der Eintritt ist frei. Ein Highlight des Abends erwartet die Jecken um ca. 20 Uhr: Im Festzelt wird das Helene-Fischer-Double Victoria die Bühne erobern, um das Publikum zu begeistern. Nach dem Auftritt geht die fröhliche Party mit DJ Benni Benito nahtlos weiter.

Wie bei vielen Festen in Borth wird die Cocktail-Ambulanz nicht fehlen. Sicherlich ist also für alle etwas dabei: Für total Jecke, die den Sessionsstart mit der 1. KG Rot-Weiß Borth feiern möchten – dazu zählt übrigens auch eine Vielzahl von Karnevalsvereinen aus der Region – als auch für alle, die Spaß an Musik, Tanz und Fröhlichkeit haben. Möglich gemacht hat diese andere Art der Sessionseröffnung unter anderem die Initiative „Neustart Miteinander“ des Landes NRW.

(nmb)