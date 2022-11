Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land​: Fahrzeug gerät in Brand​

Die Ratheimer Löscheinheit der Feuerwehr bekam es am Samstabend mit einem brennenden Fahrzeug an der Vennstraße zu tun. Foto: Uwe Heldens

Erkelenzer Land Am Samstagabend musste die Ratheimer Feuerwehr gleich mehrfach ausrücken, um brennende Müllcontainer und ein brennendes Fahrzeug zu löschen. Immer wieder kam es jüngst zu solchen Vorfällen.

Mülltonnen stehen in Flammen Am Samstag, 19. November, gegen Mitternacht kam es erneut zu einem Brand in Ratheim. Auf dem Gelände der Gesamtschule an der Mittelstraße wurden mehrere Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt und zerstört. Die Löscheinheit Ratheim der Feuerwehr löschte den Brand mit einem Atemschutztrupp. Hinweise auf Täter liegen nicht vor.