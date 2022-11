Früherer Beigeordneter der Stadt Hückelhoven : Regionale Kunstszene trauert um Henning Herzberg

Hückelhoven Der frühere Beigeordnete der Stadt Hückelhoven machte sich auch als Künstler einen Namen. Herzberg war Gründungsmitglied des Vereins Canthe und zeitweise dessen Vorsitzender.

Henning Herzberg, Jahrgang 1938, wurde in Magdeburg geboren. Er wuchs in Greifswald und Bergen auf Rügen auf mit allen einschneidenden Erlebnissen, die seiner Generation in den letzten Kriegsjahren widerfuhr. Nach dem Abitur studierte Herzberg Architektur an der RWTH Aachen mit Abschluss Diplom-Ingenieur. Seine erste Stelle trat Herzberg beim Staatshochbauamt für die Uni Bonn an, dann wurde er Baurat in Kleve. Zum Studium der Stadtplanung an der Technischen Hochschule Berlin bei Professor Koller, dem Entwickler der VW-Stadt Wolfsburg, wurde er von der Kölner Bezirksregierung abgeordnet. 1972 folgte die Wahl zum technischen Beigeordneten in Hückelhoven. Bereits zuvor hatte Henning Herzberg in Frankfurt das Examen zum Bauassessor abgelegt und wurde 1974 zum Dr. Ing. an der Fakultät für Bauwesen der RWTH Aachen promoviert.