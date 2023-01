Junges Gremium in Hückelhoven Integrationsrat will mehr Öffentlichkeit

Dies sei zumeist auch geglückt, sagt sie. „Es ist ein harmonisches Verhältnis, auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Aber Diskussionen gehören nunmal dazu“, sagt Sakar. Am Ende des Tages seien alle erwachsene Menschen, die andere Perspektiven auch zum Nachdenken anregen können. Zu Beginn war den Mitgliedern zunächst einmal wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen und Eindrücke zu sammeln. Der Austausch mit Gremien in anderen Städten sei da durchaus hilfreich gewesen. Dieser Prozess dauerte, wie geplant, auch eine gewisse Zeit. Zeit, die Bürgermeister Jansen auch gewährt hat. Dies sei ein wichtiges Signal gewesen, sagt Sakar. Um zu erfahren, was die Bürger mit Einwanderungsgeschichte am meisten beschäftigt, wurde im Sommer 2021 eine Sprechstunde angeboten. Die Resonanz aber fiel ernüchternd aus – kaum jemand hatte von dem Angebot Gebrauch gemacht und war zur Sprechstunde erschienen. „Wir haben uns hinterfragt, woran das liegt. Wahrscheinlich waren wir zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt genug“, sagt Didem Sakar selbstkritisch. Man wolle daher mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten.