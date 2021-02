Kommunalpolitik in Hückelhoven : Integrationsrat hat einen Vorsitz gewählt

Kommunalpolitik in Hückelhoven

Hückelhoven Die 22-Jährige Didem Sakar von den Jusos ist die erste Vorsitzende des neuen Gremiums. Sie setzte sich knapp gegen Mitbewerber Recep Sönmez durch.

Premierenzeit in Hückelhoven. Zum ersten Mal wurde im vergangenen Jahr im Rahmen der Kommunalwahl auch der Integrationsrat gewählt. Jede Gemeinde, in der mehr als 5000 Ausländer leben, braucht laut NRW-Gesetzgebung ein solches Gremium.

Am Donnerstagabend kam der neu gewählte Integrationsrat ertmals zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Bürgermeister Bernd Jansen beglückwünschte die sechs gewählten Personen, die gemeinsam mit fünf Stadtverordneten den neuen Integrationsrat bilden. „In der Stadt leben Menschen aus mehr als 100 verschiedenen Nationen. Auch wenn die Integration hier gut funktioniert, bin ich froh, dass dieser Schritt nun erfolgt ist“, betont der CDU-Politiker.

Nach der Verpflichtung der Mitglieder hat der Rat in seiner ersten Sitzung auch einen ersten Vorsitz gewählt. Didem Sakar, seit zwei Jahren Mitglied bei den Jusos, setzte sich mit sechs zu fünf Stimmen knapp gegen den Mitbewerber Recep Sönmez durch, der der Initiative „Bürger mit internationaler Geschichte Hückelhoven (BMIG) angehört. „Ich freue mich über die Wahl. Ich wollte das unbedingt machen“, sagt die Studentin. Im Vorfeld war es unsicher, ob es neben ihr auch einen Gegenkandidaten geben würde. In ihrer Antrittsrede brachte die 22-Jährige ihre Freude über die Wahl zum Ausdruck, holte gleichzeitig aber auch sofort die anderen Ratsmitglieder ins Boot.

Sie wolle Gespräche mit allen Mitgliedern des Integrationsrates führen und hören, welche Themen ihren Kollegen momentan besonders am Herzen liegen. „Wir verfolgen alle ein gemeinsames Ziel“, sagte sie und hofft, dass in Zukunft auch alle gut zusammenarbeiten werden und dass es keine Grüppchenbildung gibt. „Meinungsverschiedenheiten gehören in der Politik dazu, aber im Kern wollen wir doch alle das gleiche“, sagt sie. Didem Sakar wurde ebenfalls als beratendes Mitglied für den Jugendhilfeausschuss der Stadt Hückelhoven und als Mitglied für den Landesintegrationsrat NRW gewählt. Auch Kaan Cevahir ist nun im Landesintegrationsrat.