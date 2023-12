Hückelhovener Haushalt Etat 2024 genehmigt, aber Sorgen kommen auf

Wie Müller sprachen auch die anderen Redner die geplante L 364n an. Aus Sicht der CDU ist die Ortsumgehung begrüßenswert. Andere Ansicht war Grünen-Sprecher Hubert Minkenberg, der von einer überflüssigen Umweltzerstörung sprach. Seine Fraktion stimmte dem Etatentwurf zu, allerdings nicht wegen der Inhalte, die nicht nachhaltig seien. „Unsere Zustimmung ist eine Zustimmung zur ordnungsgemäßen Haushaltsführung. Für SPD-Sprecher Jörg Leseberg mache die L 364n nur dann Sinn, wenn sie in einem zweiten Bauabschnitt südlich fortgeführt werde. Er erinnerte an das „Leitbild Hückelhoven 2030“, an das sich die Verwaltung nicht halte. So gebe es kein Engagement für sozialen Wohnungsbau, obwohl dies das Leitbild vorsehe. Sascha Junker (FDP) meinte, der Spielraum für die Kommunen werde immer kleiner, der Hückelhovener Kämmerer sei zu loben, weil er einen „solide aufgestellten Haushalt“ vorgelegt habe. Den Bau der L 364n sieht er positiv, da er den innerstädtischen Bereiche von Durchgangsverkehr entlaste.