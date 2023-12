Institution in Duiburg Kommunales Integrationszentrum besteht seit zehn Jahren

Auch wenn das KI viele Angebote in den Arbeitsbereichen Beratung und Unterstützung im Integrationsprozess, in den Feldern Bildung, Projektarbeit und interkulturelle Öffnung vorhält, war Link der „praktische und lebensnahe Einsatz“ der Mitarbeitenden aus den unterschiedlichen Herkunftsländern vor Ort immer wichtig. Und so resümierte er: „Mit dem Kommunalen Integrationszentrum halten wir die Gesellschaft zusammen. Menschen aus allen Ländern finden hier Hilfe und Ansprechpartner. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, auch mit Unterstützenden, Partnerinnen und Partner, genießt oberste Priorität und das stärkt sowohl die Struktur des KI als auch die Menschen selbst.“