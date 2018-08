Vier neue Auszubildende fürs Hildener Rathaus

Hilden Vier junge Leute beginnen in diesem Sommer ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung Hilden. Am Mittwoch wurden sie offiziell begrüßt. Die Stadt stellt ihre Neuzugänge jetzt vor.

(pec) Mit seinen gerade einmal 26 Jahren ist Kevin Ulrich der „Senior“ unter den Neuankömmlingen. Der Duisburger hat bereits 2012 eine Ausbildung zum Elektroniker für luftfahrttechnische Systeme bei Air-Berlin abgeschlossen und sechs Jahre in dem Beruf gearbeitet. Jetzt ändert er seinen Kurs und wird in Hilden Fachinformatiker mit dem Schwerpunkt Systemintegration.

Ulrich ist einer von vier jungen Leuten, die in diesem Sommer ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung Hilden beginnen.

Denise Fröschke und Tanja Baumhardt, beide 18 Jahre alt, setzen auf die richtige Mischung aus Theorie und Praxis - das Duale Studium mit dem Abschluss „Bachelor of Laws“ soll sie laut Stadt ab dem 1. September auf den Verwaltungsdienst vorbereiten. Fröschke ist Hildenerin und hat ihr Abitur am Helmholtz-Gymnasium gemacht. Baumhardt wohnt in Düsseldorf.