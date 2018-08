Wasserwerk Hilden fördert reichlich Trinkwasser

Hilden Der Wasserverbrauch ist deutlich gestiegen, die Versorgung trotz landesweiter Dürre aber gesichert, versichern die Stadtwerke Hilden.

Norddeutschland stöhnt unter der schlimmsten Dürre seit 15 Jahren. Für die hiesigen Wälder gilt höchste Brandgefahr. In Hilden sind Bauhof-Mitarbeiter im Dauereinsatz, um städtisches Grün mit Wasser zu versorgen. Der Wasserbrauch ist wegen der Dauerhitze stark angestiegen. Kann das Wasserwerk Hilden genug kühles Nass liefern oder wird jetzt auch noch das Wasser knapp? Kein Grund zur Sorge, beruhigt Peter Hof, Centerleiter Netz der Stadtwerke Hilden. Der erhöhte Verbrauch sei kein Problem: „Unseren Brunnen macht so eine längere Hitzeperiode nichts aus.“

Normalerweise werden rund neun Millionen Liter Trinkwasser pro Tag in Hilden verbraucht. Der bisher höchste Tageswert in diesem heißen Sommer lag bei 14,5 Millionen Liter am Freitag, 27. Juli. „Am Abend zwischen 19 und 21 Uhr ist der Wasserbedarf am höchsten, berichtet Pressesprecherin Sabine Müller. Dann gießen die Hildener ihre Gärten und Beete. Zu Spitzenzeiten zapfen die Einwohner 1,19 Millionen Liter in einer Stunde.