Postskriptum Die Woche in unserer Stadt: Autofahren geht gerade nicht

Hilden Wer dieser Tage auf das Auto angewiesen ist und nach Hilden hinein möchte, hat gleich mehrere Probleme. Sie heißen: Baustellen. Gestern Morgen zum Beispiel staute es sich an der Ausfahrt Ostring derart, dass die Autos wendeten.

Aus Erkrath brauchten Fahrer dagegen 50 Minuten, um den Hildener Osten zu erreichen, nicht ganz so lange bis in die Innenstadt. Nun haben die großen Straßen in Hilden mitnichten Vorrang, auch in Zeiten ohne Baustellen steht man an jeder zweiten Ampel, weil die Stichstraßenbewohner vor Jahren einmal bestimmt haben, dass sie zügig aus ihren Straßen herauskommen möchten. Hinzu kommt, dass es absolut unmöglich sein soll, auf zeitweise veränderte Verkehrsströme mit anderen Ampeltaktungen zu reagieren: Die Linksabbieger, die derzeit die Gerresheimer Straße verstopfen, könnten mit einer längeren Grünphase weit schneller den Weg und die Kreuzung wieder freimachen. Geht alles nicht, ist zu hören, aber nicht zu glauben. Die Verantwortlichen sollten dazu gezwungen werden, jeden Morgen eine Runde in Hilden Auto zu fahren! Ich fahre derweil Fahrrad. Wenn da mal kein Öko-System hinter steckt. ⇥gök