Jeck in Hilden Sitzungskarneval in Hilden beginnt mit „Kölsche Tön“

Neben den Veranstaltungen in der Stadthalle gibt es auch noch weitere Sitzungen in Hilden, beispielsweise am Samstag, 4. Februar, im Bürgertreff an der Lortzingstraße. Dort feiert die KG Rot-Weiss-Hilden eine Karnevalsparty. Eintritt: 9,50 Euro. Vorverkauf beispielsweise bei Foto Kammann an der Bismarckstraße 7.