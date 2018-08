Drei Ensembles lassen Hilden klingen

Hildener Sommer : Hilden singt, klingt – und schrumpft

Spirituals, Gospel, Musicalmelodien und Popsongs präsentierte der Chor 84 mit seinem neuen Leiter Eugen Momot. Foto: Ralph Matzerath Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Neun Chöre und Orchester präsentierten sich 2016 bei „Hilden singt und klingt“ Diesmal wurde das Event in den Hildener Sommer geschoben. Drei blieben übrig, doch die machten ihre Sache gut.

Von Peter Clement

Da waren es nur noch drei – aber die gaben ihr Bestes und verwandelten den Alten Markt trotz 37 Grad Außentemperatur in eine Konzertarena. Ganz so, wie es auch der Name des Musikfestivals bereits aussagt: „Hilden singt und klingt“.

Mit einem vielseitigen musikalischen Programm präsentieren sich die drei verbliebenen Vereine am Donnerstag ab 16 Uhr unter freiem Himmel – eine echte Herausforderung, denn im Gegensatz zur Akustik in einer Halle hängt enorm viel von einer erstklassigen Tonanlage ab. Sonst hört der Chorsänger links oben nicht mehr, was seine Kollegen rechts unten singen. Erst recht nicht, wenn wie auf dem Alten Markt auch Gastronomiebetriebe mit lautstarken Gesprächen hinzukommen.

Info

All diese Widrigkeiten hatten der Shanty Chor Rheingold, das 1. Hildener Mundharmonikaorchester und der Chor ´84 (Damenchor) souverän im Griff. Jeder Verein setzte eigene programmatische Schwerpunkte, mal verhalten, mal temporeich und voluminös – aber immer auf hohem musikalischen Niveau. Die drei von der Stadt aufgestellten Zuschauerbänke waren durchgängig gefüllt, und auch unter den Sonnenschirmen der Gaststätten war viel zustimmender Applaus zu hören.

Für den Chor 84 war es sogar ein ganz besonderer Moment, wie Geschäftsführerin Gaby Küsters gestern auf Anfrage bestätigte: „Es war das erste Mal, dass wir mit unserem neuen Chorleiter Eugen Momot bei ,Hilden singt und klingt’ aufgetreten sind.“ Angesichts der Umstände sei man sehr zufrieden mit dem Verlauf: „Ich weiß aber auch, dass einige Vereine, die gerne mitgemacht hätten, ihre Teilnahme zurückgezogen haben, weil sie nicht, wie vorgesehen, in der Stadthalle auftreten durften“, sagt Küsters.

Vereinbart ist seit mehr als zehn Jahren ein regelmäßiger Wechsel zwischen der Stadthalle und dem Alten Markt als Auftrittsort. Eigentlich wäre die Halle dran gewesen. Die Stadt hatte den Vereinen in einem Schreiben jedoch mitgeteilt: „Wie Sie wissen, zwingt uns die finanzielle Situation, Kosten zu reduzieren. Aus diesem Grunde können wir die Veranstaltung 2018 nicht, wie turnusmäßig vorgesehen, in die Stadthalle legen. Die Mietersparnis trägt dazu bei, dass Ihre Pauschal- und Sonderzuschüsse weiterhin im Haushalt geplant werden konnten und hoffentlich auch so verabschiedet werden.“