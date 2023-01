Kinderschutzbund Hilden Karussellfahren für den guten Zweck

Kinderkarussell-Besitzer Markus Herweg ließ alle Kinder bis sieben Jahren vier Stunden lang kostenfrei mitfahren. Dafür nahmen er und Nadine Lichtenwimmer Spenden für den Verein dankend entgegen. „Ich habe noch nie so viele glückliche Kinder und entspannte Eltern zur gleichen Zeit an einem Kinderkarussell erlebt“, berichtet Herweg. „Die Spendenbereitschaft war großartig und hat meine Erwartungen mehr als übertroffen.“ Auch die Budenbesitzer des Weihnachtsdorfes haben sich an der Aktion beteiligt. Insgesamt wurden so 882,15 Euro gespendet, wofür ich mich bei allen sehr bedanke“, sagt Nadine Lichtenwimmer. Als wäre das nicht genug, stockte Markus Herweg und seine Familie die Spende auf 1000 Euro auf.