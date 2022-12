Ehrenamt in Hilden Hildener Tafel sucht Verstärkung

Die Tafel bietet an, jedem Interessenten bei einem Besuch vor Ort in einem persönlichen Gespräch die verschiedenen Einsatzplätze zu erklären und zu zeigen. Auch in Frage kommende zeitliche Einsatzmöglichkeiten könnten dabei individuell abgestimmt werden. Die Mitarbeit könne grundsätzlich sowohl einmal als auch mehrfach in der Woche erfolgen. Auch sei ein 14-täglicher Turnus ebenfalls denkbar. Wichtig seien Flexibilität und Zuverlässigkeit der Mitarbeitenden, betont die Tafel. Die Warenausgabetage sind in der Regel Dienstag und Donnerstag.