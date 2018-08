Freiwillige Feuerwehr belüftet Waldbad-Teich

Hilden Die Retter unterstützen die Mitarbeiter der Stadt. „Die machen eine super Job und halten uns mit Sonderschichten so lange wie möglich den Rücken frei“, lobt Feuerwehr-Chef Hans-Peter Kremer.

Der Wasserstand des Teichs am Waldbad beträgt nur noch einen Meter. Blasen auf der Oberfläche sind Zeichen für Fäulnisprozesse, erklärt Tiefbauamtsleiter Harald Mittmann. Damit der Teich nicht „umkippt“, braucht er frisches Wasser und Sauerstoff. Dafür sorgte die Freiwillige Feuerwehr. Drei Retter spritzen fast 90 Minuten lang 1500 Liter Wasser pro Minute in den Teich. Am Waldbad steht ein Überflurhydrant. Ein Glücksfall, meint Feuerwehr-Chef Hans-Peter Kremer: „Dadurch können wir im Alarmfall direkt den Hydranten abdrehen und den Schlauch abkoppeln. Innerhalb von 30 Sekunden sind wir voll einsatzfähig.“ Sein einziges Tanklöschfahrzeug mit Wasserwerfer auf dem Dach hält er angesichts höchster Waldbrandgefahr in Bereitschaft. Bei einem richtigen Flächenbrand reiche der 5000 Liter-Tank gerade mal für 1,5 Minuten.