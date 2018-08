Historische Lokalzeitungen stehen jetzt im Internet

Hilden Haan Die Stadtarchive Hilden, Haan und Velbert nehmen als erste im Rheinland an dem Landesprojekt teil.

Das seit 1869 erschienene Rheinische Volksblatt ist in Hilden beinahe lückenlos erhalten. „Es sind die Zeitungen, die im Hildener Stadtarchiv am häufigsten genutzt werden“, erläutert Stadtarchivar Wolfgang Antweiler: „Wir wollen kundenfreundlich sein. Deshalb beteiligen wir uns an dem Projekt.“ Wer in historischen Zeitungen stöbern will, kann sie nicht mehr in die Hand nehmen. „Das Zeitungspapier war gruselig schlecht“, berichtet Antweiler. Deshalb wurden die Bestände verfilmt. In Hilden kann sich der Archivbesucher einen Artikel ausdrucken lassen. In Haan und Velbert wurden die nötigen Geräte aus Kostengründen gar nicht erst angeschafft. In Langenberg erschien ab 1849 die erste und damit älteste Lokalzeitung im Kreis Mettmann, berichtet Velberts Stadtarchivar Christoph Schotten: „Durch Zufall ist ein großer Bestand erhalten geblieben.“ In Haan hat Birgit Markley die ab 1891 erschienene Haaner Volkszeitung archiviert: „Bis auf die ersten fünf Jahrgänge ist der Bestand vollständig. 1941 übernahm das NSDAP-Organ „Rheinische Landeszeitung“ die Lokalzeitung.“ Besonders interessant seien die (Geschäfts-)Anzeigen und amtlichen Verlautbarungen: „Im Jahrgang 1917 kann man sehr anschaulich sehen, wie der Erste Weltkrieg das tägliche Leben in der Heimat bestimmt hat. Historische Lokalzeitungen sind eine sehr spannende und lebendige Quelle.“ Amtliche Akten und Dokumente zeigten häufig nur eine Sicht der Dinge, meint Christoph Schotten: „Polizeiberichte etwa oder Vereinsnachrichten findet man nicht in amtlichen Akten. Wenn man aber die Akten und die historische Lokalzeitung zusammen nimmt, bekommt man einen viel besseren Eindruck von den tatsächlichen Ereignissen.“