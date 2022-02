Hilden : Ukraine: Verhaltener Sturm aufs Rathaus

Hilden Bürgermeister Claus Pommer hat aber angesichts des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine selbst den kleinen Sturm abgesagt.

Die Corona-Pandemie hatte ohnehin schon dafür gesorgt, dass der Rathaussturm an Altweiber nur in abgespeckter Form stattfinden sollte. Eigentlich hätten Kinderprinzenpaar und Karnevalsprinzessin den Verwaltungschef an diesem Donnerstag in einer unterhaltsamen Aktion entmachten sollen, alles sollte per Video ins Internet übertragen werden. Stattdessen hat Pommer die Abordnung im Rathausinnenhof empfangen. Ohne Kostüm, ohne Perücke. Er überreichten symbolisch den Rathausschlüssel und verteilte Berliner. Viel Platz für Karnevalsstimmung blieb dabei bewusst nicht. tobi/Foto: teph