Hebamme aus Ratingen informiert : An der Seite junger Mütter – als eine Art Lebensbegleiterin

Hebammen untersuchen die Schwangeren und deren ungeborene Kinder regelmäßig. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Ratingen Schon seit Jahrhunderten leisten Hebammen mit ihrem Wissen und Können Schwangeren und jungen Müttern Beistand. Peinlichkeiten und Zurückhaltungen gibt es nicht. Sie sind auch eine Art Lebensbegleiterin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thea Weber

Andrea Homberg aus Lintorf ist mit Leib und Seele Hebamme. „Mir gefällt die Vielseitigkeit an dieser Arbeit. Von der Vorsorge über die Geburtshilfe bis hin zur Nachsorge begleite ich rund ein Jahr lang eine Familie. Da bildet sich schon ein gewisses Vertrauensverhältnis. Mit uns Hebammen kann man über alles reden, es gibt keine Peinlichkeiten und keine falsche Zurückhaltung. Es gibt sicherlich kaum eine Frage, die wir noch nicht gehört haben und die wir nicht gerne beantworten. Manchmal werden sogar auch familiäre Probleme besprochen“, sagte sie.

Sie weiß genau, wovon sie spricht, denn schon seit Anfang der 80er-Jahre ist sie im Ratinger Marienkrankenhaus verwurzelt, hat in den verschiedensten Krankenhäusern der Region und in einer Privatklinik in der Schweiz unzählige Geburten begleitet und unterstützt. Seit 1993 übt sie ihren Beruf freiberuflich aus und ist außerdem selber Mutter.

Info Termine alle Folgen unserer Serie 5. Februar Fahrplan durch die Schwangerschaft. 7. Februar Die Geburtskliniken in unserer Region. 9. Februar Aus 2 wird 3, aus 3 wird 4 – Familienbegleitung. 12. Februar Wie finde ich eigentlich eine Hebamme? 14. Februar Action und Angebote für den Nachwuchs. 16. Februar Das Mütter- und Väter-Netzwerk. 19. Februar Alles Wichtige rund um die Erstausstattung. Noch mehr zum Thema Schwangerschaft und Baby lesen Sie hier auf unserer Themenseite

Doch was macht eine Hebamme genau? Als Spezialistinnen begleiten Hebammen werdende Mütter komplett und umfassend medizinisch und psychosozial vom Beginn der Schwangerschaft an meist bis zum Ende des ersten Lebensjahres des Kindes. Sie sind dazu ausgebildet, Frauen vollumfänglich zu betreuen, solange es keine medizinischen Komplikationen gibt. Von Anfang an sind sie neben dem Gynäkologen erste Ansprechpartnerinnen.

Sofern keine Risikoschwangerschaft vorliegt und die Schwangere gesund ist, können Hebammen fast alle im Mutterpass vorgesehenen Vorsorgeuntersuchungen durchführen. Nur Ultraschalluntersuchungen sind Ärztinnen oder Ärzten vorbehalten. Sie sind Ansprechpartner bei Schwangerschaftsbeschwerden oder Vorwehen und bieten oft auch verschiedene hilfreiche Kurse an wie zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse oder Yoga für Schwangere.

Außerdem berät die Hebamme bei der Überlegung, wo und wie das Kind zur Welt kommen soll. Laut Sozialgesetzbuch können werdende Mütter zwischen Klinik, Geburtshaus und Hausgeburt frei entscheiden. Arzt und Hebamme prüfen bei den Vorsorgeuntersuchungen immer wieder genau, ob eine Hausgeburt problemlos möglich ist oder Risiken eine Geburt im Kreiß- oder gar Operationssaal erfordern. Da dies ein fortwährender Prozess über die gesamte Schwangerschaft hinweg ist, kann sich der Geburtsort bis zuletzt noch ändern.

Die Hausgeburt steht für eine natürliche, selbstbestimmte Geburt in vertrauter Umgebung mit vertrauten Personen um sich herum. Das gewohnte, häusliche Umfeld gibt Sicherheit, die persönliche Atmosphäre trägt zur Entspannung bei. Dieser Traum ist mit einer erfahrenen Hebamme durchaus erfüllbar, wenn medizinisch nichts dagegenspricht.

Wer sein Kind wegen medizinischer Sicherheit lieber in einem Krankenhaus zur Welt bringen möchte oder dort entbinden muss, wird auch durch seine Hebamme fachkundig begleitet und unterstützt. In Deutschland ist es Pflicht, dass eine Hebamme bei einer Geburt in der Klinik anwesend sein muss. Ein Arzt ist meist nur bei Komplikationen und in der Endphase der Geburt anwesend. Allerdings sollte im Vorfeld geklärt werden, ob die selbst gewählte Hebamme die Geburt in der Klinik begleiten darf, da in den meisten Kliniken fest angestellte Fachkräfte tätig sind.

Mag eine werdende Mutter nicht zu Hause entbinden, aber trotzdem nicht auf eine persönlichere Atmosphäre verzichten, kann sie auch ein Geburtshaus in Erwägung ziehen. Diese sind Einrichtungen, die allein von Hebammen geleitet werden. Hier können Schwangere ambulant ihr Kind zur Welt bringen. Es ist jedoch keine Ärztin oder kein Arzt anwesend, um bei Komplikationen einzugreifen.

Egal wo entbunden wird, die Hebamme bleibt auch nach der Geburt weiterhin die Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Versorgung von Mutter und Kind. Sie hilft den Frauen, in ihre Rolle als Mutter hineinzuwachsen. Neben der Klärung medizinischer Fragen hilft sie vor allem in den ersten Lebenstagen, eine gute und enge Mutter-Kind-Beziehung aufzubauen (Bonding). Sie beobachtet außerdem die Rückbildungs- und Abheilungsvorgänge und gibt Hilfestellung bei Schwierigkeiten wie beispielsweise beim Stillen. Auch bei psychischen Sorgen wie Baby Blues und Heultage kann man sie zu Rate ziehen. Für die Zeit nach der Entbindung gibt es ebenfalls Kurse, die von Hebammen angeboten werden wie zum Beispiel Rückbildungsgymnastik, Babymassage und Erste Hilfe für das Kind.