Unwetter im Kreis Viersen : Sturm drückt Scheibe aus Rathaus

Eine Scheibe aus einem Fenster in der zweiten Etage stürzte am Freitag nach unten auf den Buttermarkt. Das Ordnungsamt sperrte die Stelle ab. Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen Aus Sicherheitsgründen sind Sportplätze und Friedhöfe weiterhin gesperrt. Die Stadt Tönisvorst sperrte am Freitagmittag die Kreuzung an der Geldnerer Straße/Nordring, an der die historische Streuff-Mühle steht.

Der Sturm hat am Freitagnachmittag dafür gesorgt, dass am Kempener Rathaus am Buttermarkt jetzt ein Fenster repariert werden muss: Wie Stadtsprecherin Johanna Muschalik-Jaskolka berichtete, drückte der Wind eine Scheibe aus einem Fenster in der zweiten Etage, kurz vor dem Ratssaal. Mitarbeiter des Ordnungsamts sperrten den Bereich unterhalb des Fensters mit Flatterband ab, das Fenster wird nun zunächst provisorisch verschlossen.

Bis zum frühen Abend blieb es im Kreis Viersen relativ ruhig. Die Freiwillige Feuerwehr Grefrath beseitigte einen Baum, der auf die Stadionstraße gestürzt war und die Fahrbahn versperrte, und einen umgestürzten Baum in Mülhausen. Auch in Kempen, Tönisvorst und Willich machten sich die Wehren bereit, um für die angekündigt stürmische Nacht gewappnet zu sein.

Die Stadt Tönisvorst sperrte am Freitagmittag die Kreuzung an der Geldnerer Straße/Nordring, an der die historische Streuff-Mühle steht. Ab Windstärke 10 wird die Kreuzung immer vorsorglich für den Autoverkehr gesperrt. Ebenfalls gesperrt sind weiterhin viele Sportplätze und Friedhöfe. Die Stadt Kempen, die die Friedhöfe zunächst nur am Donnerstag gesperrt hatte, hält diese wie auch die Sportplätze nun bis einschließlich Sonntag geschlossen. In Willich bleiben Parks, Friedhöfe und Spielplätze bis Montagmittag, 12 Uhr gesperrt. Die Sportplätze und Schulspielhöfe sollen am Samstagmorgen ab 8 Uhr von Experten begangen werden, danach werde man situativ entscheiden, welche Sportplätze ab 16 Uhr wieder freigegeben werden könnten, teilte Stadtsprecher Michael Pluschke mit. Vereine würden informiert. In Grefrath hat die Gemeinde die beiden Sportplätze in Grefrath und Oedt bis Samstag, 12 Uhr, gesperrt.

Auch für die kommenden Tage warnt der Landesbetrieb Wald und Holz NRW davor, die Wälder zu betreten: Bäume können auch an den Tagen nach dem Sturm noch umfallen, verkeilte Äste aus den Baumkronen herabstürzen.

(biro)