Hilden : Kein Anschluss unter dieser Nummer

Hilden Anwohner der Heiligenstraße haben über Probleme mit Internet und Telefon geklagt. Die RP hat recherchiert. Grund war laut Vodafone ein „Rückwegstörer“.

Nichts geht mehr – rund um die Heiligenstraße hatten Anwohner vor kurzem massive Probleme mit ihrer Internet- und Telefon-Verbindung. In einem „sehr kleinen Teil des Vodafone-Kabelnetzes in Hilden“ sei leider ein lokaler Rückwegstörer aktiv gewesen, bestätigt ein Vodafone-Sprecher. „Dadurch war die Internet- und Telefonnutzung bei insgesamt bis zu 714 Kunden rund um die Heiligenstraße immer wieder mal stark beeinträchtigt. Es kam im Internet zeitweise – meist für einige Minuten – zu Verbindungsabbrüchen und stark verminderter Bandbreite bis hin zum Totalausfall.“ Leser hatten sich bei uns gemeldet und sich über die Situation beschwert – und vor allem darüber, dass das Unternehmen niemanden informiert habe. In dem betroffenen Bereich wohnten viele ältere Menschen, die in Notfällen nicht mehr telefonieren könnten, hieß es.