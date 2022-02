Kneipenkultur in Hilden : Das ist Hildens jüngster Kegelverein

Vier von 13 Mitgliedern: von links Dennis Langenbeck (1. Vorsitzender), Dominik Kantoci, Tim Kaul und Marc Stevens. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Einmal im Monat schieben die 13 Mitglieder des Vereins „R(h)ein Orgler 27“ ihre Kugeln. Sie haben sich der Traditionspflege verschrieben – und sind damit inzwischen in guter Gesellschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Auf der Kegelbahn der Hildener Gaststätte „Im Stübchen“ sind verschiedene Generationen zu Hause. Das demonstrieren die Fotos an der Wand: Auf einem versprühen die Vertreter der Altersgruppe 50+ mit Pokal Erfahrung und Abgezocktheit, ein anderes zeigt die U30er in fröhlich-übermütigen Posen vor dem Reiterstandbild am Deutschen Eck in Koblenz, da wo die Mosel in den Rhein mündet. Nebenan steht eine Vitrine voller metallener Trophäen von verschiedenen Wettkämpfen.

„Da ist kein Pokal von uns dabei – noch nicht“, betont Norman Patz. Der 27-Jährige gehört zu den 13 Mitgliedern der „R(h)ein Orgler 27“. Der Verein entstand vor rund drei Jahren und gilt als einer der jüngsten Kegelclubs in der Umgebung. „Genau können wir es nicht sagen, aber wir haben uns informiert und festgestellt, dass die meisten älter sind als wir“, erklärt sein Kegelbruder Maik Grüssel (28).

Info Junger Club sucht Sponsoren Die „R(h)ein Orgler 27“ haben sich bereits ein eigenes Logo geschaffen. Für ihre Trikots sind sie auf der Suche nach einem Sponsor. Interessenten können sich per E-Mail an den Vorsitzenden Dennis Langenbeck wenden unter: langenbeck@gmx.de.

„Mal was Lustiges, Rustikales machen“, beschreiben sie das Ziel, mit dem sich die Mitglieder der Clique, die sich von Schule und Sportverein kennen, zum Kegeln verabredeten. Dabei habe man bewusst den urtümlichen Charme einer klassischen Kneipe gesucht statt das moderne und oft etwas kühle Ambiente eines Bowlingcenters.

Eine freie Bahn zu finden, war offenbar gar nicht so einfach. Das zeigte sich beim „Abtelefonieren“ zahlreicher Gaststätten. Erstens gebe es nur noch sehr wenige Kegelbahnen in Hilden. Und zweitens seien die an den Wochenenden größtenteils belegt gewesen, erklärt der Vereins-Vorsitzende Dennis Langenbeck. Letztlich wurde man aber doch fündig – Im Stübchen am Erikaweg 5.

Manch einer der Mitstreiter habe – wenn überhaupt – das letzte Mal auf Kindergeburtstagen eine Kugel in Richtung der neun Pinne geschoben, verraten die Kegler. Gleich einen Club zu gründen, sei ursprünglich auch gar nicht das Ziel der Zusammenkunft gewesen.

Aber die Dinge entwickelten sich anders und man beschloss, sich regelmäßig zum Kegeln zu treffen. Einmal im Monat kommen die „R(h)ein Orgler 27“ seither zusammen. Die Zahl im Vereinsnamen ist übrigens keine Altersbeschränkung für neue Mitglieder und auch keine Anspielung auf das Todesalter berühmter Rockmusiker. „Das war so ein internes Thema“, sagt Patz schmunzelnd. Derzeit ist man dabei, den Verein offiziell eintragen zu lassen.

Beim bislang letzten Rosenmontagszug in Hilden waren die „R(h)ein Orgler“ mit Bollerwagen und als „Rentnerclique“ dabei. Und wie es sich für einen Kegelclub gehört, ging es auch schon mehrfach auf Tour – bislang innerhalb Deutschlands, in Zukunft vielleicht auch mal nach Mallorca.

Ein eigener Stand auf dem Weihnachtsmarkt – das Fest der Hildener für Hildener – scheiterte an der Corona-Pandemeie. Immerhin: Nach dem Lockdown fanden ab Frühsommer 2021 kontinuierlich Kegelabende „Im Stübchen“ statt – und das natürlich nicht nur mit Beteiligung der „R(h)ein Orgler“.

„An Wochenenden ist die Bahn sehr gut belegt“, freut sich Stefanie Driever, Inhaberin der Gaststätte. Sie habe in den letzten Monaten drei bis vier neue Clubs begrüßen dürfen. Und gerade in der Generation der 25- bis 35-Jährigen sei das Interesse am Kegeln wieder groß, berichtet sie. Unter der Woche habe man aber noch Plätze auf den zwei Bahnen des Hauses frei.

Die „Pflege der Kneipenkultur“ bezeichnen die „R(h)ein Orgler 27“ als ihr Ziel. Entsprechend gemütlich geht es auf der Kegelbahn zu. „Natürlich haben wir auch eigene Regeln“, verrät Dominik Kantoci, mit 24 Jahren das „Küken“ der Truppe. So verpflichte das „Pudelwerfen“ wie bei ihren älteren Kollegen auch schon mal zu einer edlen Spende in flüssiger Form.