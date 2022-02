Flächennutzungsplan in Hilden : Klimaschutz mit Planrecht ist schwierig

Hilden Starkregen, Dürre-Sommer, Hitzeinseln: Der Klimawandel ist auch in Hilden spürbar. Zwei Bürgerinnen haben vorgeschlagen, deshalb den fast 30 Jahre alten Flächennutzungsplan neu aufzustellen. Die Politik hat das abgelehnt.

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. März 2021 war ein Paukenschlag für die Politik. Beim Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 seien die Folgen für zukünftige Generationen zu wenig bedacht wurde, stellten die obersten Richter fest. Darauf berufen sich auch zwei Hildener Bürgerinnen: „Wir erleben die aktuellen politischen Entscheidungsfindungen der Stadtverordneten als das Reagieren auf Investoren und Bauwillige. Auf deren Anträge wird geantwortet und in jedem Einzelfall reagiert, das ist in unseren Augen zu wenig politische Gestaltung. Das derzeitige Vorgehen verhindert, die Gesamtsicht im Auge zu behalten.“ Deshalb solle der fast 30 Jahre alte Flächennutzungsplan neu aufgestellt werden. Das biete die Chance, politische Vorgaben für sensible Bereiche zu machen und eine klimaangepasste Bauleitplanung zu entwickeln.

Die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans würde viel Zeit und Geld kosten, erläutert die Verwaltung. Und dieser Aufwand würde in einem „schlechten Verhältnis“ zu seinem Nutzen stehen. Warum ist das so?

Land und Bund hätten der Nachfrage nach Wohnbauland mehr Gewicht gegeben. Hierfür seien das Landesplanungsgesetz und der Regionalplan Düsseldorf geändert worden. Diese Vorgaben müsse Hilden bei der Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans einhalten. Anders würde er schwerlich genehmigt. Hilden müsste beispielsweise eine große Freifläche in der Elb (am Westring) als Wohnbaufläche ausweisen, weil das der Regionalplan so vorgibt und obwohl die Stadt Hilden dort nicht bauen will. Der Acker gehört der Stadt Düsseldorf, der Hildener Stadtrat bestimmt aber über das Baurecht. Anderes Beispiel: Die wenigen Standorte, die in HIlden für klimafreundliche Windenergie überhaupt in Frage kommen, seien durch den Windenergieerlasses des Landes blockiert.