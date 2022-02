Dezentrale Trödelmarkt in Hilden : „Hilden trödelt“ wieder – gleich zweimal

Hilden „Hilden trödelt“ findet im Mai an zwei Terminen statt. Die Aufteilung erfolgt diese Mal anhand des Itterverlaufs. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Im Rheinland ist alles, was dreimal stattfindet, Tradition. Dazu zählt in diesem Jahr erstmals auch „Hilden trödelt“. Nach den Ausgaben 2020 und 2021 findet der dezentrale Trödelmarkt im Frühsommer zum dritten Mal statt. Die Anmeldephase hat bereits begonnen.

„Wir haben aus den vergangenen Trödeltagen gelernt und uns dieses Mal eine andere Aufteilung überlegt“, erklärt Organisator Alexander Schorn. 2021 habe es drei Trödel-Wochenenden verteilt auf die drei Postleitzahlen gegeben. Das hat zwar funktioniert, die Bereiche waren aber teilweise unglücklich vorgegeben. In diesem Jahr wird es nur zwei Trödelwochenenden geben, „wobei wir uns weitgehend einer natürlichen ,Grenze‘ bedienen, die es nur in Hilden gibt: dem Verlauf des Itterbachs. Nur die B228 weicht den Verlauf hier etwas auf.“ Die Termine sind: südlich der Itter am Samstag, 14. Mai, und nördlich der Itter am Samstag, 21. Mai. Kernzeiten sind von 11 bis 17.30 Uhr, wobei jeder Stand individuell öffnen kann.