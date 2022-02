Gut gegeben : Sparkasse  fördert Jugendfeuerwehr Hilden

Hilden Ein ganzes Jahr waren Übungen und Treffen der Jugendfeuerwehr untersagt. Nach so langer Zeit müssen Freundschaften und Kameradschaft wieder gefördert werden.

Auch an der Jugendfeuerwehr gehen die vielen Einschränkungen in den Pandemie geprägten Jahren nicht so einfach vorbei, erklärt die Stadtjugendfeuerwehrwartin Julia Toborg. Deutlich höhere Einschränkungen als Schule und Sport mussten die Jugendfeuerwehren in den letzten zwei Jahren ertragen.