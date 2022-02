Karneval in Hilden : Jecker Drive-in für Prinzenpaare

Karneval in Hilden

Hilden Hildens Karnevalsprinzessin Stephanie I. lässt sich die Stimmung von der Pandemie nicht verderben: Am Sonntag lud sie corona-konform zum Prinzessinnenfrühstücks-Drive-in.

Mit einer jecken Idee hat Hildens Karnevalsprinzessin Stephanie I. am Sonntag die ehemaligen Prinzenpaare corona-konform zum traditionellen Prinzenfrühstück eingeladen: Statt in einem geschlossenen Raum zu sitzen, hat sie die Teilnehmer zu einem Drive-in auf dem Gelände der Kniebachschiffer an der Grünstraße eingeladen.