Hilden : Bürgerbüro: Terminvergabe sorgt für weniger Ärger

Hilden Seit knapp zwei Jahren vergibt das Bürgerbüro im Rathaus Termine. Die Beschwerden von Bürgern gingen seitdem zurück, berichtet die Stadt.

Es ist relativ ruhig geworden um den städtischen Service im Bürgerbüro – und das ist gut so. Denn während früher immer wieder Personalengpässe zu eingeschränkten Servicezeiten führten, die Hildener deswegen teilweise auf die Barrikaden gingen und sich bei uns meldeten, haben die Beschwerden merklich nachgelassen. Auch in den sozialen Netzwerken ärgern sich nur noch vereinzelt Menschen über das Bürgerbüro.

Wer einen Ausweis beantragt hat und abholen möchte, braucht dafür übrigens keinen Termin, erklärt Michael Siebert weiter. Bei der Online-Terminvereinbarung unter www.hilden.de kann das Anliegen (beispielsweise „Ummelden“, „Führungszeugnis“ oder „Personalausweis“) ausgewählt werden. Es können auch mehrere Punkte gewählt werden. Auf Basis der Auswahl wird die Termindauer berechnet und das nächst mögliche Zeitfenster vorgeschlagen. Alternativ können Hildener auch per Hotline (Telefon 02103 72-666) Termine vereinbaren. „Wer einen Notfall hat und dringend einen Termin benötigt, wendet sich am besten per Mail an uns“, erklärt Michael Siebert weiter – die Adresse lautet buergerbuero@hilden.de.