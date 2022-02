Stadt erwartet viele Zuschauer in Hilden : Ratssitzung wird per Lautsprecher übertragen

Hilden Die Einrichtung einer dritten Eingangsklasse an der Astrid-Lindgren-Schule steht unter anderem auf der Tagesordnung. Die Debatte darüber hat in der Vergangenheit viele Eltern mobilisiert.

Wenn die Mitglieder des Hildener Rates an diesem Mittwoch, 23. Februar, 17 Uhr, in der Stadthalle zu ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr zusammenkommen, entscheiden sie unter anderem über die Einrichtung einer dritten Eingangsklasse an der Astrid-Lindgren-Schule. Die Diskussion darüber wurde im Vorfeld emotional geführt, die Stadt rechnet daher mit vielen Bürgern, die am öffentlichen Teil der Sitzung teilnehmen möchten.