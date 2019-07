Hilden und Haan : Brunnen liefern genug Trinkwasser

Hilden/Haan Seit Wochen fällt zu wenig Regen. In Ostwestfalen müssen bereits 120.000 Menschen Wasser sparen. Die Hildener und die Haaner müssen sich keine Sorgen machen, versichern ihre Wasserversorger.

„Dürre und Trinkwasserversorgung sind zwei Dinge, die man trennen muss“, erläutert Wilhelm Deitermann, Pressesprecher des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW: „Wir haben zu wenig Niederschläge. Das wirkt sich auf die oberen Bodenschichten aus. Trinkwasser wird aber meist aus viel tieferen Schichten gefördert.“ Die Probleme in Ostwestfalen hätten nicht mit Wassermangel zu tun. „Die Wasserspeicher dort waren für einen so hohen Verbrauch nicht ausgelegt. Das wird jetzt geändert.“

„Die Hildener müssen sich keine Gedanken um die Trinkwasserversorgung machen“, beruhigt Peter Hof, Center-Leiter Netze bei den Stadtwerken Hilden. Produziert wird das Hildener Trinkwasser im Wasserwerk Baumberg im Hildener Ortsteil Karnap, gemeinsam mit den Stadtwerken Solingen. Das Rohwasser stammt zu 60 Prozent aus den Grundwasserbrunnen im Bereich Karnap (Hilden) und zu etwa 40 Prozent aus Rheinuferfiltrat, das in Baumberg (Monheim) gefördert wird. Die Brunnen in Karnap reichen etwa 30 Meter tief. Uferfiltrat ist nicht, wie der Name vermuten lässt, gefiltertes Rheinwasser, sondern Wasser, das vom Bergischen Land durch die Kies- und Sandschichten zum Rhein fließt, dort zu Grundwasser geworden ist und aus etwa 20 Metern Tiefe gefördert wird. „Wir sind nicht von Oberflächenwasser abhängig“, betont Peter Hof: „Die Trockenheit 2018 hat nicht zu einer Minderung des Grundwassers geführt. Am Wasserwerk Baumberg war im Sommer/Herbst 2018 infolge des niedrigen Rheinwasserstandes der Uferfiltratanteil geringer.“ Schwankungen des Wasserstandes in den Förderbrunnen könne er aufgrund der Trockenheit nicht feststellen: „Beim Grundwasser spielen größere Zeiträume von mehreren Jahren eine Rolle.“