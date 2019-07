Unfall in Solingen : Motorradfahrer aus Hilden wird schwer verletzt

Hilden/solingen Gestern Nachmittag, 22. Juli, um 16.15 Uhr, verunglückte ein Motorradfahrer auf der Bonner Straße/Langhansstraße in Solingen.

Wie die Polizei in Wuppertal mitteilt, fuhr ein 28-Jähriger aus Hilden mit seinem Motorrad der Marke Honda auf der Bonner Straße in Richtung Leichlingen. An der Kreuzung zur Langhansstraße musste er aufgrund der Verkehrslage stark bremsen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Anschließend prallte er mit dem wartenden Mercedes einer 29-jährigen Solingerin zusammen. Der Zweiradfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt.