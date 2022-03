Hilden : „Hilfsbereitschaft der Hildener ist riesig“

Ein nach Deutschland geflüchtetes Mädchen telefoniert mit ihrem Vater, der als Soldat in der Ukraine kämpft. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Hilden Aktuell sind 262 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Hilden registiert. Die Spenden-Ausgabe zieht in das Seniorenheim an der Hummelsterstraße. Die VHS Hilden-Haan bietet kostenfrei Deutsch- und Integrationskurse für Geflüchtete an.

Putins Überfall auf die Ukraine zwingt Millionen Ukrainer zur Flucht ins Ausland. Auch in Hilden steigt die Zahl der Menschen, die hier Zuflucht suchen vor russischen Bomben und Raketen. Aktuell sind 262 Flüchtlinge bei der Stadt offiziell registriert, sagte gestern Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer auf Anfrage unserer Zeitung. Zum Vergleich: Am 9. März waren es 105.

Drei Tage wollte die Stadt Hilden Sachspenden für ukrainische Geflüchtete sammeln. Bereits am zweiten Tag musste die Aktion abgebrochen werden, weil die Lagerflächen voll waren. „Die Hilfsbereitschaft der Hildenerinnen und Hildener ist riesig“, freut sich Bürgermeister Claus Pommer.

Info Anmeldung für Integrationskurs Die Anträge auf Teilnahme an dem kostenfreien Integrationskurs/Sprachkurs könnten Geflüchtete aus der Ukraine direkt an der VHS-Infotheke im Weiterbildungszentrum Altes Helmholtz, Gerresheimer Straße 20, in Hilden gestellt werden. Die Mitarbeiterin hilft beim Ausfüllen. Öffnungszeiten Montag, Dienstag, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr. Donnerstag 14 bis 18 Uhr.

Um die vielen Spenden zu sichten und zu sortieren, benötigte die Verwaltung kurzfristig die Sporthalle Furtwänglerstraße als Zwischenlager. Nach einer Reinigung wird sie ab kommenden Samstag, 26. März, wieder für den Vereins- und Schulsport zur Verfügung stehen.

„Wir wollen die Geflüchteten willkommen heißen und Projekte machen“, sagt VHS-Leiter Martin Kurth vor der ukrainischen Flagge. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Einen Teil der Spenden haben Ehrenamtliche sowie städtische Mitarbeitende bereits an Geflüchtete verteilt. Damit die Ausgabe möglichst ruhig und coronakonform erfolgen konnte, gab es dafür feste Zeitfenster. „Die Menschen kommen hier nur mit dem an, was sie am Leib tragen konnten“, berichtet Sozialdezernent Sönke Eichner.

In der Ausgabestelle erhalten sie nun das Nötigste wie zum Beispiel Kleidung, Schuhe und Hygieneartikel. „Den meisten fällt es nicht leicht, diese Hilfe anzunehmen“, beobachtet Eichner: „Sie nehmen weniger mit, als sie dürften. Nicht selten fließen Tränen, zum Beispiel als eine Mutter ihr Baby zum ersten Mal wieder in einen Kinderwagen legen konnte.“

Die verbleibenden Sachspenden werden jetzt noch in der Sporthalle Furtwänglerstraße ausgegeben und danach im städtischen Seniorenheim an der Hummelsterstraße untergebracht. Dort erfolgt die Verteilung ebenfalls zu geregelten Terminen und coronakonform ohne Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern. „Ich danke allen, die sich ehrenamtlich engagieren. So viel Einsatz ist absolut nicht selbstverständlich,“ findet Bürgermeister Claus Pommer.

Die Stadt hat ein Spendenkonto für die Ukraine-Hilfe eingerichtet. Kontodaten und Hinweise zur Spendenabwicklung sind unter www.hilden.de/ukrainehilfe zu finden.

Sachspenden können derzeit nicht angenommen werden. Wer Zeit spenden und sich ehrenamtlich einbringen möchte, kann sich per E-Mail an die städtische Koordinierungsstelle wenden: ukraine-hilfe@hilden.de.

„Wir wollen die Geflüchteten vor Ort willkommen heißen und Projekte anbieten“, sagt Martin Kurth, Leiter der Volkshochschule Hilden-Haan. Die VHS bietet deshalb kostenfrei zwei Deutschkurse für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an, berichtet Vanessa Gersonde-Löcher, Leiterin des Fachbereichs Verständigung: einen kürzeren „Erst-Verständigungskurs“ und einen längeren, zwölf Monate dauernden Integrationskurs.

Für den Erst-Verständigungskurs können sich Interessierte ohne weitere Anmeldung am Donnerstag, 24. März, um 15 Uhr im VHS-Gebäude Furtwänglerstraße 2 (hinteres Gebäude) in Hilden einfinden. Das erste Treffen soll etwa 1,5 Stunden dauern.

„Wir sind sehr gespannt, wie viele Teilnehmer kommen“, sagt Gersonde-Löcher: „Wir haben schon zehn Anfragen von ganzen Familien über das Sozialamt erhalten.“ Sollte es viele Interessenten geben, werde der kostenfreie Sprachkurs geteilt. Er soll künftig zweimal pro Woche für jeweils zwei Schulstunden stattfinden.

Die Lehrerin sei Ukrainerin und selbst erst vor 14 Tagen von Kiew nach Hilden geflüchtet, berichtet Vanessa Gersonde-Löcher. Die zweisprachige Sprachlehrerin habe 25 Jahre lang Deutsch am Goethe-Institut in Kiew unterrichtet.