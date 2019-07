Gesundheit : Neue Hüfte für Rennfahrer Altfrid Heger

Niederberg Er ist eine Legende und einer von jährlich über 300.000 Menschen, die ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk erhalten.

Eine Operation am Hüftgelenk sollte generell erst dann in Erwägung gezogen werden, wenn alle nicht-operativen Behandlungsmaßnahmen (wie zum Beispiel Physiotherapie, Akupunktur oder die Einnahme von schmerz- und entzündungshemmenden Medikamenten) versucht wurden und damit keine ausreichende Symptomlinderung mehr erreicht werden kann. Altfrid Heger ist seit seiner Jugend am Rennsport interessiert und hatte somit eine sehr aufregende Motorsportzeit. Er war viel unterwegs in ganz Deutschland, fuhr Rennen und stieg professionell in den Motorsport ein. Zum Rennsport kam er eigentlich eher zufällig: durch ein Fahrtsicherheitstraining, dass er von seinem Vater geschenkt bekommen hat.