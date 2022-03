Tag des Wassers : Leverkusens Trinkwasser ist sauber und weich

Leverkusen Das Wasser von Leverkusen ist sauber, weich und ausreichend vorhanden. Darauf weist der städtische Wasserversorger, die Energieversorgung Leverkusen (EVL), hin. Zum Weltwassertag am 22. März hat sie ihre aktuellen Trinkwasser-Analysen veröffentlicht.

Damit nur einwandfreies Trinkwasser zum Verbraucher gelangt, nimmt die EVL regelmäßig Proben an ihren zahlreichen, im Stadtgebiet verteilten Messstellen. Jährlich wird mit rund 260 Analysen die Einhaltung von Hygienevorschriften und Grenzwerten überwacht. „Trinkwasser ist in Deutschland das bestkontrollierte Lebensmittel und kann deshalb jederzeit bedenkenlos getrunken werden“, so Eimermacher weiter.