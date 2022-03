Wasserqualität in Düsseldorf : Kabarettist gibt Tipps für bessere Wasserqualität

Wasserqualität in Düsseldorf

Manes Meckenstock mahnt per Video. Foto: Verbraucherzentrale NRW

Düsseldorf Auf den Weltwassertag machen Stadtwerke und Verbraucherzentrale in Düsseldorf mit besonderen Aktionen aufmerksam. Kabarettist Manes Meckenstock mahnt mit einer launigen Videobotschaft Fehler bei der Müllentsorgung an.

Am Dienstag ist Weltwassertag. Auch in Düsseldorf wird deshalb auf die elementare Bedeutung dieses Stoffs für das Leben hingewiesen. Motto in diesem Jahr: „Unser Grundwasser – der unsichtbare Schatz“.