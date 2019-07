Auf der Mittelstraße : Feuerwehr Hilden löscht Fassadenbrand

Die Retter hatten den Fassadenbrand an der oberen Mittelstraße schnell gelöscht. Foto: RP/Christoph Schmidt

Hilden Gegen 7 Uhr am Samstagmorgen, 20.Juli 2019, wurde die Feuerwehr Hilden, zu einem Fassadenbrand an der Mittelstraße gerufen. Dort war der Werbewürfel eines Schuhgeschäfts in Brand geraten waren. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Dachkonstruktion verhindert werden.

Von Christoph Schmidt