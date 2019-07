Autobahn 3 : Neuer Radarblitzer im Kreuz Hilden

In der Baustelle auf der A3 gilt Tempo 60. Foto: Kreis Mettmann/Thomas H. Fritsch

Hilden Auf der A 3 im Bereich des Hildener Kreuzes hat der Kreis Mettmann in Fahrtrichtung Köln jetzt auf Beschluss der Umfallkommission eine weitere Geschwindigkeitsüberwachungsanlage installiert. Wegen der in der Baustelle verengten Fahrspuren und der stark verkürzten Auffahrtspur gilt dort Tempo 60. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Oberhausen zwischen der Anschlussstelle Solingen und dem Hildener Kreuz ist eine solche Anlage bereits seit fünf Monaten in Betrieb und hat sich dort bewährt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt