Die Polizei warnt : Zahlreiche Autoaufbrüche in Hilden und Haan

Hilden/Haan Ein Auto ist kein Tresor. Bitte keine Taschen mit Wertsachen im Auto liegen lassen, warnt die Polizei. Aktuell werden in Hilden und Haan besonders häufig Autos aufgebrochen. Die Täter konnten in allen Fällen flüchten. Sie nahmen Bargeld, Schmuck und Kreditkarten aus frei herumliegenden Taschen mit.

An der Schwanenstraße in Hilden stahl ein Dieb zwischen 20 und 23:15 Uhr die Handtasche einer 70-jährigen Düsseldorferin. Sie hatte diese hinter dem Rücksitz abgestellt. Der Täter schlug die Fensterscheibe ein. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld etliche Ausweisdokumente sowie die Wohnungsschlüssel. Am Warrington-Platz schlug ein Unbekannter die hintere Fahrzeugscheibe des Wagens einer 50-jährigen Duisburgerin ein und entwendete eine Sporttasche. An der Straße „Am Boverhaus“ nahmen Täter eine Herrentasche mit Bargeld und Schlüsselbund aus dem geparkten Opel einer Hildenerin mit.

In Haan an der Straße „Am Steinbruch“ brach zwischen 18:30 und 19:05 Uhr ein Dieb den schwarzen Porsche eines 45 Jahre alten Esseners auf und nahm Ausweise, mehrere Kredit- und Debitkarten sowie ein Mobiltelefon mit. Die Beamten bitten mögliche Zeugen um Hinweise an die Polizei in Hilden unter Telefon 02103 898-6410 und an die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480.