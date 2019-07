Hilden : Stadtpark: Das sagt die Stadt zur Kritik

Hilden Der erste Abschnitt der Umgestaltung ist abgeschlossen. Bei der RP hatten sich zahlreiche Bürger mit Kritik gemeldet. Das sagt die Stadt dazu.

Spielplatz Er ist seit einigen Tagen wieder freigegeben und wird schon wieder rege genutzt .Direkt am Kinderspielplatz standen große Eiben, die im Herbst giftige Beeren in den Spielsand abwerfen. Sie wurden gerodet, jedoch kein Baum am Spielplatz. Auch deshalb wirkt der Spielplatz jetzt so hell. Ein neuer Baum sei gepflanzt worden, so Hendrichs. Die Allianz für Hilden hat beantragt, zwei weitere neue Bäume zu pflanzen, um für Schatten aus Richtung Süden zu sorgen. Darüber wird die Politik beraten. „Wir haben aber nicht nur Kritik, sondern auch viel Lob für das neue und offene Gartenband an der Hofstraße bekommen“, berichtet Hendrichs.