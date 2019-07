Hilden : Rally-Obedience: Mensch und Hund bilden ein sportliches Team

Hilden Kein aufgeregtes Hundegebell verrät den Weg zum Schäferhundeverein an der Lodenheide, wo das Rally-Obedience-Turnier stattfindet. Über dem Gelände liegt eine eher ruhige, konzentrierte Stimmung, die sich gleichmäßig auf Hund und Frauchen/Herrchen, verteilt.

38 Teams gehen in fünf Klassen an den Start. Unter dem Applaus des Publikums macht Christina Schneltinger regelrechte Freudensprünge, denn gerade hat die Haanerin mit Nelly den Beginner-Parcours absolviert und ein „Vorzüglich“ erhalten. Für diese Note müssen mindestens 90 von 100 möglichen Punkten erreicht werden. Ihre vierjährige Australian Shepard-Hündin bleibt sehr gelassen. Sie weiß nicht, dass die Note ihr beim nächsten Turnier einen Start in der nächsthöheren Klasse ermöglicht, was mit neuen Herausforderungen verbunden ist.