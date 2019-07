Hilden : Ein Jahr in den USA leben

Hilden/Langenfeld Nele Stötzner und Theo Hannig sind Stipendiaten des Bundestags.

(höv) Bald heißt es Koffer packen für Nele Stötzner und Theo Hannig. Die 16-Jährige Schülerin aus Langenfeld und der 20-Jährige Auszubildende zum Tischler aus Hilden wurden von der CDU-Bundestagsabgeordneten Michaela Noll als Stipendiaten für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestages ausgewählt und dürfen nun ein Jahr in den USA verbringen. Anfang August geht es dann endlich los für die Beiden: Nele wird in einer Gastfamilie in Cedar Park in Texas wohnen. Die Stadt liegt circa 30 Kilometer nördlich von Austin. Dort besucht sie für die Zeit ihres Auslandsaufenthaltes die örtliche Highschool. Für Theo geht es nach Ephraim in Utah, circa zwei Stunden südlich von Salt Lake City – der Ort hat rund 6000 Einwohner. Dort wird er nicht, wie zunächst erwartet, in einer Gastfamilie unterkommen, sondern in einem Studentenwohnheim außerhalb des Campus wohnen. Bis Januar 2020 besucht er dann das Snow College um sich – im Anschluss an ein einwöchiges Zwischenseminar in Washington D.C. – eine Stelle in einer Tischlerei zu suchen. Beide freuen sich sehr auf ihren USA-Aufenthalt, wie sie der Unionspolitikerin kürzlich in einem Gespräch erzählten. „Ich bin jetzt schon ganz gespannt auf meine Gastfamilie und auf das, was ich vor Ort so erleben werde. In jedem Fall wird es eine spannende Zeit sein und ich bin unheimlich dankbar für diese Möglichkeit“, erklärte Nele. „Ein Jahr in den USA zu verbringen und dort den „American way of Life“ hautnah erleben zu können ist eine riesige Chance für mich und ich bin Frau Noll sehr dankbar, dass sie mich ausgewählt hat“, sagte Theo. „Ich bin mir sicher, dass die Beiden gute Botschafter für Deutschland sein werden und eine unvergessliche Zeit erleben werden. Ich bin schon sehr gespannt auf ihre Berichte“, sagt Noll.