Hilden : Polizei erwischt Sonntag viele Raser auf zwei und vier Rädern

Kreis Mettmann Im Kreisgebiet wurden insgesamt 49 Motorräder und 154 andere Fahrzeuge kontrolliert.

Da hatten sich eine ganze Reihe von Verkehrsteilnehmer böse verschätzt. In der Regel verringert die Polizei am Sonntag ihre Präsenz auf den Straßen. Das gilt aber nicht immer. Denn obwohl es ein Sonntag war, führte der Verkehrsdienst der Kreispolizei am 21. Juli von den ganzen Tag von 9 Uhr bis 17 Uhr verstärkte Geschwindigkeits- und Fahrzeugkontrollen im Raum Niederberg durch.