Hilden : Badespaß mit dem Ferienpass

Abkühlung im Waldbad: Jessica. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

In den nächsten Tagen wird es richtig heiß. Also ab ins Freibad. Auch in den Sommerferien 2019 bieten das Waldbad und das Hildorado wieder einen Ferienpass für daheimgebliebene Wasserfans an. Damit erhalten Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren 50 Prozent auf den Einzel-Eintritt.

